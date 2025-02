Lanazione.it - I vicini che da anni non versano un euro e la mancata assemblea

Vivo in un condominio e due condomini sono indietro nel pagamento delle spese da circa due. Il nostro amministratore, ad oggi, nulla ha fatto per affrontare la situazione ed è dache non convoca un’. Tutti noi paghiamo secondo l’ultimo prospetto approvato, poi vedremo se dovremo conguagliare a meno. Così non può continuare: cosa dobbiamo fare per far pagare i morosi anche se per adesso funziona tutto, luce, acqua, gas e i vari impianti? Abbiamo grande timore che un giorno si arrivi al distacco. Luigi T., Firenze Risponde l’esperto Il primo vero problema è laobbligatoria convocazione ordinaria dell’annuale, nel corso della quale l’amministratore dettaglia il suo operato dell’anno trascorso al fine di ottenere l’approvazione del bilancio consuntivo e proietta l’anno futuro, oggetto dell’approvando bilancio preventivo.