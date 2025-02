I Simpson non hanno predetto la morte di Papa Francesco nel 2025

Leggi su Open.online

Lo scorso 14 febbraioè stato ricoverato al Gemelli di Roma per una bronchite. Moltiiniziato a temere il peggio per il pontefice, mentre altricondiviso un’immagine tratta dalla nota serie TV americana I, sostenendo che avrebbela suanel. Come avrebbero potuto farlo? C’è la mano della “massoneria”? Un complotto? È quello che pensano alcuni utenti, condividendo l’immagine in cui Bartappare triste davanti a una lapide con le date 1936 –e con scritto il nome di “Pope Francis”. In questo caso, come in molti altri in passato, si tratta di un’inesistente predizione della serie TV americana.Per chi ha frettaL’immagine presenta delle sbavature tipiche dei pessimi fotomontaggi.La capigliatura di Bart viene ripresa da una puntata del 2015 dove però risultava adolescente, non bambino.