Lanazione.it - I premi per la migliore schiacciata alla fiorentina, la più buona è quella della Pasticceria Rimani

Firenze, 17 febbraio 2025 – Aspettando la gara culinaria dedicata ai cenci di Carnevale (in programma il 25 febbraioRuggini), si è conclusa un’altra straordinaria sfida dove tradizione e dolcezza si sono unite per celebrare un’iconacucina. Ovvero la, soffice torta del periodo del Carnevale, contraddistinta da una spolverata di zucchero a velo e da un giglio di cacao disegnato al centro. L’evento è stato promosso da Food Challenge, la realtà nata a fine 2023 che organizza sul territorio delle sfide gastronomiche con protagonisti i piatti tipicitradizione e a cui partecipano gratuitamente forni, pasticcerie e ristoranti in generale. La manifestazione dedicatasi è svolta nello Stadium Lounge del Viola Park e a presiedere la giuria dei tecnici è stato chef Duccio Pistolesi di Acf