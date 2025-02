Today.it - I possibili sostituti di Pecchia sulla panchina del Parma

Leggi su Today.it

Ilha deciso di cambiare, oggi Fabioè stato esonerato dalla società ducale che deve cercare di cambiare rotta per raggiungere la salvezza. L'ormai ex allenatore degli emiliani lascia dopo la sconfitta con la Roma, la quarta di fila in Serie A dopo quelle con Cagliari, Lecce e Milan.