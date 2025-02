Terzotemponapoli.com - I moduli del Napoli: parla Angelo Alessio

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un.L’ex vice di Antonio Conte,, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Il 3-5-2 delcon la Lazio non mi è affatto dispiaciuto, perchè la squadra partenopea a mio avviso ha giocato una buona gara. Anche se è arrivato alla fine un po’ male visti la mancanza di cambi determinanti. E tale questione è riconducibile alla mancanza di qualche giocatore in più che non si è riusciti a prendere, date le difficoltà, sul mercato di gennaio. Proseguire con il 3-5-2 con Raspadori si può fare, ed anzi è positivo per il nazionale, visto che è stato il migliore del”.Rivedremo ancora -e con una certa continuità- ilcon il 3-5-2? “Per questi motivi si può riproporre in futuro. Per tornare a fare questo modulo comunque non basta una settimana per ritrovare i meccanismi giusti.