Gamberorosso.it - I migliori Chardonnay del Friuli Venezia Giulia sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

È dalla fine degli anni '80 che con le nostre guide Vini d'Italia e Berebene fotografiamo il mondo del vino italiano e abbiamo, quindi, seguito da vicino la riscossa enoica del, regione che anno dopo anno si è imposta come uno dei territori più vocati per la produzione di grandi bianchi. Ormai la cosa è talmente consolidata che lo stile friulano, un mix ben amalgamato di perizia tecnica e tratti identitari, si è imposto non solo in Italia, ma anche sui mercati internazionali.Le eccellenze sono perlopiù distribuite sulle colline che formano lo splendido teatro protetto dalle Alpi Giulie, esteso lungo tutto il confine orientale fino a raggiungere l'Adriatico. La maggior parte dei vigneti, però, si trova nella vasta pianura, ma quando sono opportunamente seguiti dal punto di vista agronomico non mancano anch'essi di regalare sorprese.