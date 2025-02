Amica.it - I migliori beauty look dei BAFTA Awards

Parata di star domenica sera sul tappeto rosso dei, i premi conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alleproduzioni cinematografiche. Ed è proprio sul red carpet che abbiamo potuto dare un’occhiata alle tendenzedella prossima stagione, tra cat-eye e labbra rosso fuoco, chignon da ballerina e morbide onde. Ecco allora una carrellata deideiAward, per prendere ispirazione e prepararci agli Oscar.Idei: nude lip e ciglia extra lungheSelena Gomez ha puntato ancora una volta sull’estetica minimalista. L’attrice era bellissima con uno chignon che metteva in evidenza il viso animato da una passata di fard rosa, ombretto leggero e un tocco di eye-liner per allungare lo sguardo aperto da folte ciglia. Sulle labbra un rossetto color pesca.