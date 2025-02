Lanazione.it - “I Maestri di Spadolini”: un incontro per riscoprire Giovanni Papini

Firenze, 17 febbraio 2025 – Nel centenario della nascita di, la Fondazione che porta il suo nome ha inaugurato un ciclo di conferenze intitolato “Idi”, evento di spicco del progetto “e Compagni”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio Firenze. Il secondo appuntamento, dopo quello in cui il professor Paolo Bagnoli ha parlato di Piero Gobetti, è in programma giovedì 6 marzo alle ore 17 presso la Sala Convegni della Fondazione Biblioteche (in via Bufalini 6). Protagonista stavolta, figura di rilievo nella formazione del noto statista fiorentino. A tenere la relazione sarà Gloria Manghetti, conoscitrice esperta del panorama culturale italiano e studiosa di. La scelta dell’autore fiorentino non è casuale:, con la sua vivacità intellettuale e la sua capacità di creare dibattito, rivela quanto la propria influenza sia stata decisiva per la crescita e la visione del giovane