I look più belli dal red carpet dei BAFTA 2025

Ieri sera, 16 febbraio, Londra ha ospitato la 78ª edizione dei British Academy Film Awards () presso la Royal Festival Hall. La cerimonia, presentata da David Tennant, ha celebrato l'eccellenza cinematografica con una serata ricca di sorprese e momenti memorabili.La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Demi Moore, Pamela Anderson, Cynthia Erivo e il cast di The White Lotus che hanno sfilato sul redcon eleganza e stile. Selena Gomez ha catturato l'attenzione in un abito personalizzato di Schiaparelli Haute Couture, mentre Ariana Grande ha brillato in una creazione su misura di Louis Vuitton. Kylie Jenner ha fatto un'apparizione a sorpresa per supportare Timothée Chalamet, indossando un scintillante abito nero (John Galliano vintage) che completava il completo Bottega Veneta dell'attore.