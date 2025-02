Metropolitanmagazine.it - I leader europei si riuniscono a Parigi per un incontro strategico dopo che Trump si è avvicinato a Putin

Oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato nel suo sontuoso palazzo dell’Eliseo idei principali paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito per una riunione di emergenza su come rapportarsi con gli Stati Uniti, un tempo un partner affidabile. La mossa segue un blitz diplomatico durato una settimana sull’Ucraina da parte dell’amministrazione, che sembrava abbracciare il Cremlino. Nonostante gli avvertimenti lanciati mesi prima della rielezione di Donald, idell’UE hanno pubblicamente ignorato i possibili presagi e in qualche modo hanno sperato chesi sarebbe schierato al fianco dell’Europa.Oggi, Macron avrà colloqui pomeridiani con idi Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca su come affrontare il dilemma della sicurezza in Europa.