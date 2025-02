Laspunta.it - I giovani talenti dei Top Runners Castelli Romani alla campestre di Tor Tre Teste

Domenica 16 febbraio il Parco di Tor Trea Roma ha ospitato il Challenger di cross corto.Tra i partecipanti, a rappresentare i colori dei Top, sono scesi in campo dueatleti nel cross corto: Emanuele Ciriaci e Pierpaolo Fanella. Entrambi hanno gareggiato insieme a junior, promesse e seniores, dimostrando impegno e determinazione in una competizione altamente selettiva.Ciriaci e FanellaEmanuele Ciriaci ha concluso la gara in 11’07”, classificandosi al 95° posto, mentre Pierpaolo Fanella ha tagliato il traguardo in 11’54”, ottenendo la 117ª posizione su un totale di 142 partecipanti.La loro prestazione rappresenta un importante passo nel percorso di crescita sportiva, confermando la qualità del vivaio dei Tope la loro costante presenza nei principali eventi podistici.