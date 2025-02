I dubbi di Giorgia Meloni sul vertice di Macron per l’Ucraina | Trump non va preso di petto I partecipanti e la proposta per la Nato

Leggi su Open.online

Non ha ancora deciso se partirà per Parigi la presidente del Consiglio. In un modo o nell’altro, in videoconferenza o in presenza, ci sarà anche lei aldi emergenza per la pace in Ucraina organizzato dal presidente francese Emmanueltra i principali leader europei. Ma la premier nutre numerosisulla formula scelta dall’inquilino dell’Eliseo, suie sulle modalità del. Dalle indiscrezioni fatte filtrare da Palazzo Chigi pubblicate oggi su diversi quotidiani nazionali tra cui Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero emerge unadivisa tra l’appoggio all’iniziativaiana e la volontà di mantenersi defilata, anche per preservare la posizione di mediatrice tra l’Europa e l’amministrazioneche la premier si è ritagliata nelle scorse settimane.