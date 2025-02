Quifinanza.it - I dazi di Trump fanno tremare l’oro: prelievi record dalla Banca d’Inghilterra

Leggi su Quifinanza.it

La tensione sui mercati globali ha spinto i traders a una frenetica attività di prelievo del, con un flusso anomalo di lingotti diretti verso New York.Tale fenomeno, che sta scuotendo il mercato del, affonda le radici nella crescente incertezza economica alimentataminaccia di nuoviimposti dagli Stati Uniti. In particolare, l’ipotesi disui metalli grezzi, compreso, ha spinto i commercianti a ritirare il metallo prezioso, a causa di una contrazione nei prezzi dei lingotti detenuti.Fuga delda Londra verso New York dopo l’annuncio deidiSecondo dei report pubblicati da il Financial Times e il Wall Street Journal,detenutoha recentemente visto un abbassamento del suo valore rispetto al mercato globale, con una differenza che è arrivata anche a 20 dollari per oncia rispetto al prezzo spot di New York.