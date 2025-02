Nerdpool.it - I creatori di Cobra Kai vogliono realizzare una serie sequel di Ritorno al Futuro (ma succederà davvero?)

Ora cheKai ha chiuso il sipario, il team creativo dietro il revival di Karate Kid è già pronto a mettere le mani su un’altra saga cinematografica iconica degli anni ’80:al. Nell’ultima scena della, i co-Josh Heald e Jon Hurwitz appaiono in un cameo nei panni di due produttori cinematografici intenti a discutere in un ristorante. Il loro dialogo ironico ruota intorno all’idea di proporre undial, come se volessero replicare l’esperienza diKai con un altro franchise leggendario.Anche se la scena è stata concepita come un semplice omaggio e un’ultima strizzata d’occhio ai fan, in realtà cela un desiderio concreto. Parlando con People, i(compreso il terzo co-creatore Hayden Schlossberg) hanno rivelato che sarebbero entusiasti di lavorare su una nuova versione dial, se solo ne avessero la possibilità.