Ilfattoquotidiano.it - I costruttori chiedono garanzie all’UE. Il gruppo Vw pronto a rilanciare i motori termici?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I rappresentanti dell’industria automobilistica, più in crisi che mai,all’Unione europea l’immediata sospensione delle sanzioni per chi supera i limiti di emissione di CO2 previsti dalle normative vigenti, la revisione del quadro normativo riguardante le infrastrutture per i carburanti alternativi e l’introduzione di uno schema di incentivi a livello europeo.In altri termini, i fabbricanti di autoall’Europa un bagno di realtà, tanto più necessario dopo l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, che ha prontamente smantellato il green deal promosso dall’amministrazione Biden. Sicché, anche le multinazionali che si erano dimostrate maggiormente determinate a perseguire la politica del “solo elettrico”, sono ora costrette a tornare parzialmente sui propri passi, complici i risultati commerciali poco incoraggianti delle vetture a batteria, attualmente assorbite dal mercato solo quando incentivate da denari pubblici.