I conti del riscaldamento | Perché devo di più di quello che consumo?

L’anno scorso abbiamo messo in ogni radiatore di casa una macchinetta che misura ildi calore, così che ognuno, nel nostro condominio, possa pagare ciò che effettivamente consuma. È arrivato il primo resoconto e non comprendo assolutamente nulla, vedo però che oltre alpago altro e non riesco bene a capirne il motivo e l’entità. Non penso che quanto mi viene chiesto sia dovuto: a che titolo lo devrei pagare? Antonella P., Siena Risponde l’esperto Il suo condominio si è adegua- to alle legge e ha provveduto a contabilizzare ildell’energia per il riscalda- mento dei vostri appartamenti, dell’acqua calda e, se esistente, del condizionamen- to. In realtà lei ha ragione: la norma è volta a far pagare a ogni condomino quanto effettivamente consumato. Vero è che c’è una parte di calore che va disperso o, per chi si è negli anni distaccato, un beneficio radiante ricevuto dalle condutture che passano dentro le mura o dal calore ricevuto dagli appartamenti confinanti.