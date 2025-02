Gamberorosso.it - I Bros aprono un ristorante in una villa e una trattoria in un trullo: "A Lecce ci trovavamo in un vicolo cieco"

Amati o odiati. Sono i'. Belli, (ancora) giovani, provocatori, a una lettura superficiale presuntuosi. C'è chi li osanna e chi li denigra - gira tra gli addetti un comunicato, al quale dopo aver fatto le dovute verifiche non abbiamo dato alcun seguito, che li descrive come squali – ma una cosa è certa, la coppia Floriano Pellegrino e Isabella Potì, trentacinque anni lui, trent'anni lei e due figli al seguito, hanno fatto parlare di loro fin dagli esordi, otto anni fa. Un'era fa, se pensiamo a quanto sia cambiato il mondo, non solo quello gastronomico, da allora. Li abbiamo intervistati per sapere quale sarà il futuro dei' dopo la chiusura del.Perché avete deciso di chiudere dopo 8 anni?È stata una decisione ponderata - abbiamo cominciato a ragionarci da poco prima del Covid - per dare linfa e una nuova visione al nostro percorso.