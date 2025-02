Cultweb.it - Hong Kong impazzisce per i primi gemellini di panda nati in città: per scegliere i nomi ci sarà un concorso nazionale

è in festa per la prima coppia digemelli mai nata in. Dopo sei mesi di attesa, i cuccioli hanno finalmente fatto il loro debutto pubblico il 16 febbraio 2025, accolti da una folla entusiasta a Ocean Park. Mentre scalano tronchi, giocano con palline e si riposano sulle altalene, la gente non riesce a distogliere lo sguardo da loro. Ma c’è un dettaglio importante: ancora non hanno un nome ufficiale. Per questo, il governo e il parco hanno lanciato unpubblico, invitando i cittadini a proporre le loro idee entro il 7 marzo.Iil 15 agosto 2024 dalla madre Ying Ying, sono già delle vere celebrità. Affettuosamente sopran“Sorella maggiore” e “Fratellino”, sono accuditi da un team di sei esperti che si alternano giorno e notte per garantirne il benessere.