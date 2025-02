Oasport.it - Hockey pista: Trissino e Forte vincono. Lodi travolto dal Bassano

La 19esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 diè passata agli archivi. Fra pattinate, gol, emozioni e parate: ecco com’è andato il turno.Vittorie perdei Marmi in fotocopia: doppio 1-3 in trasferta, i veneti contro Sarzana e i toscani contro il Monza; mentre la notizia è il 4-1 con cui ilnel posticipo ha battuto nettamente il.Follonica travolge 9-1 Novara, con Giovinazzo che invece si impone 5-6 in trasferta sulladel Montebello; in un fine settimana che ha compreso anche i pareggi per 3-3 e 2-2 fra Sandrigo e Valdagno e Viareggio e Grosseto. Di seguito i tabellini, i risultati, e la classifica aggiornata.CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – SERIE A1 – 19A GIORNATA – SABATO 15 e DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025 – Programma e note tecnicheSabato 15 Febbraio 2025 – ore 20:45 –Antonio Armeni di Follonica (GR)INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H.