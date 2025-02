Oasport.it - Hockey pista, svelate le date degli Europei maschili e femminili

Leggi su Oasport.it

Dopo qualche settimana d’attesa, ci siamo. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha reso nota infatti l’attività delle Nazionali per la stagione 2025. Punti d’interesse maggiori quelli relativi agli, con le squadre maggiori che andranno a caccia di medaglie continentali durante l’estate.Attività Nazionale MaschileGli– 56esima edizione – si terranno a Paredes, in Portogallo, dal 30 Agosto al 7 Settembre 2025. Per avvicinarsi all’evento, l’Italia sosterrà a Recoaro Terme una serie di raduni estivi:Nazionale Senior Maschile – Road to Euro ’25 – Paredes (Portogallo)28 Luglio-2 Agosto 2025 – Primo raduno a Recoaro Terme6-16 Agosto 2025 – Secondo raduno a Recoaro Terme20-29 Agosto 2025 – Terzo raduno a Recoaro Terme30 Agosto-7 Settembre 2025 – 56esima edizione Campionato Europeo Senior MaschileAttività Nazionale FemminileGli– 17esima edizione – si terranno anche in questo caso nella località lusitana di Paredes, dal 6 al 14 Settembre 2025.