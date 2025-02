Lanazione.it - "Ho raffigurato mia figlia. L’ho sognata una notte"

Chissà in quanti possono vantarsi di essere stati raffigurati su un carro del Carnevale di Viareggio. Si dirà: ma politici, cantanti, personaggi tv, sportivi, persino papi sono presenze fisse delle allegorie o delle satire dei Maestri. Verità, ma quante persone non note possono fregiarsi di questo privilegio? Sicuramente per la piccola Elettra, appena 10 anni, questo Carnevale 2025 resterà indelebile nella memoria. Elettra è ladel carrista Luigi Bonetti che ha pensato a lei, al suo volto così bello, quando ha maturato l’idea di realizzare la figura di una bambina innocente intenta a inseguire una farfalla al cospetto del grande volto di Madre Natura. "Elettra è stata scelta - spiega Luigi - appena ho pensato al bozzetto del carro. Anzi se proprio devo dirla tutta è stata lei, indirettamente, a darmi lo spunto decisivo.