Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 90 chili in 8 mesi eliminando zuccheri e carboidrati. Sto meglio e perfino il sudore è cambiato, ora è inodore”: la nuova vita dello chef Matteo Grandi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Perdere quasi 90in 8? C’è chi ci è riuscito: è il casostellatoche al Corriere del Veneto racconta come ha fatto. “Mi sono reso conto che, fagocitato dallae dagli impegni, avevodi vista il mio benessere, non solo per una questione estetica, ma soprattutto per la mia salute. Sono arrivato a pesare 185, forse qualcosa in più, perché a un certo punto avevo smesso di pesarmi”. La dieta “low carb” che ha seguito è stata studiata dallo stessoa partire dagli spunti dei dietologi consultati in passato: “Già sapevo cheerano i principali colpevoli del mio aumento di peso. Da quando li ho eliminati, oltre a perdere peso, mi sento incredibilmente. L’energia è alle stelle, la mente è sempre lucida e lavoro con una produttività doppia.