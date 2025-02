Ilrestodelcarlino.it - “Ho festeggiato i miei 55 anni suonando la batteria con Jovanotti”

Forlì, 17 febbraio 2025 – Un sogno che si avvera nella maniera più inaspettata e un compleanno davvero unico per Patrizia Putortì che, nella serata inaugurale di Sanremo, era tra i 70 batteristi arrivati da ogni parte d’Italia per suonare insieme ain un medley sfrenato al ritmo di ‘L’ombelico del mondo’, ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’ e ‘I love you baby’. Patrizia ha 55, lavora all’Ufficio Entrate del Comune di Forlì, è mamma di Anna e Laura e nonna di un bimbo di due mesi, Simone. Non solo, Patrizia suona la: un talento scoperto ottofa che l’ha portata a entrare nel grande collettivo Rockin’1000, dal quale sono stati selezionati i musicisti per lo show di. “Ho sempre amato la– racconta Patrizia –, ma da ragazza non avrei mai potuto suonarla: a mio padre l’idea non sarebbe piaciuta, senza contare che vivevamo in un condominio e fare le prove senza scontentare i vicini sarebbe stato impossibile.