Gqitalia.it - Henry Cavill ha ottenuto il suo ruolo da protagonista più sofisticato di sempre

Leggi su Gqitalia.it

è un attore dalle mille sfaccettature. Lo abbiamo visto nei panni di Superman, del personaggio di Gus March Phillipps nel Ministero della guerra sporca, e di Napoleon Solo in Operazione U.N.C.L.E. Oltre a essere orgoglioso della varietà dei ruoli interpretati sullo schermo,è anche noto per prendere molto sul serio la passione per gli orologi.Di recente, l'abbiamo visto esibire ogni sorta di segnatempo: modelli sportivi, eleganti, da campo e cronografi iconici hanno tutti guadagnato un notevole spazio sul polso dell'attore. Oggi possiamo aspettarci di ammirare un marchio in particolare, perché si è guadagnato un posto danel mondo dell'orologeria come ambassador Longines.«Inriconosciamo una vera affinità con i valori del nostro marchio. La sua raffinatezza, il calore genuino e la personalità poliedrica riflettono il significato odierno di eleganza nel mondo», afferma Matthias Breschan, CEO di Longines.