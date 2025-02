Tutto.tv - Helena mette in difficoltà Zeudi al GF: la Di Palma prende una decisione

Leggi su Tutto.tv

Le tensioni nella casa del Grande Fratello si fanno sentire in maniera sempre più forte con l’avvicinarsi della fine del programma. A rendere l’atmosfera piuttosto tesa in queste ore sono statePrestes eDi. Quest’ultima, dopo aver beccato la modella e Javier Martinez intenti a scambiarsi effusioni sotto le coperte, cosa che l’ha messa profondamente a disagio, è rimasta molto male per alcuni comportamenti di. Per tale ragione, ha avuto uno sfogo. Lo sfogo diDia causa dei comportamenti diPrestes al GFPer rendere movimentato il finesettimana i concorrenti del GF si sono cimentati in un gioco dove i protagonisti si sono divertiti a rispondere a delle domande e curiosità inerenti i rapporti che si sono venuti a creare in casa.