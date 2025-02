Liberoquotidiano.it - "Hanno paura di perdere contro dei pagliacci". Sanremo 2025, Luca Bizzarri perde la testa

Il Festival dicondotto da Carlo Conti è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Il primo - il più importante - in termini di ascolti. Surclassato Amadeus che, fino a un anno fa, sembrava quasi il Re Mida della televisione italiana. Tradotto: se non c'è Amadeus, non c'è più televisione, pubblico, introiti pubblicitari. Niente di più falso. Milioni di italiani si sono sintonizzati su Rai 1 per tifare per i loro beniamini. E alla fine ha prevalso il più apprezzato, soprattutto dai giovani. Largo ai giovani, avrebbe detto qualcuno. Ma quel dato - gli ascolti - può anche essere letto con un'altra lente. I patetici e ridondanti monologhi a cui ci aveva abituato Amadeus nelle passate cinque edizioni del Festival sono scomparsi per precisa volontà del direttore artistico, che - circostanza implicita ma che necessita a quanto pare di essere esplicitata - ha ritenuto opportuno che al festival della canzone italiana a premiare i concorrenti fossero proprio i versi, le note contenute nei brani.