Hamilton campione Ferrari in estasi | cosa è successo

L'approdo dell'inglese a Maranello promette grandi cose per la stagione che si avvia all'apertura. La Ferrari rimane una scuderia dall'immenso blasone, nonostante il titolo manchi da quasi vent'anni dalle parti di Maranello. Lewis Hamilton è arrivato alla Rossa proprio per sfatare questo tabù e per dimostrare che, nonostante i 40 anni, ha ancora molto da raccontare nella storia della Formula 1. Sono tante infatti le motivazioni per l'ex pilota della Mercedes, che dopo 12 anni alla scuderia tedesca si trova in un ambiente totalmente nuovo al fianco di Charles Leclerc. Raggiungere il titolo numero 8 della sua carriera è sicuramente la scintilla dominante per il britannico, poiché oltre a infrangere il record detenuto da lui e da Schumacher, diventerebbe il pilota più titolato della storia.