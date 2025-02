Hamas consegna corpi di 5 ostaggi il 20

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.45 Israele dovrebbe ricevere giovedì idi 5, nell'ambito della prima fase dell'accordo per la tregua che prevede il rilascio di 33 rapiti, vivi o morti. L'Idf ha già iniziato i preparativi per ricevere le salme in un punto concordato per poi trasferirle all'Istituto di medicina legale di Abu Kabir per l'identificazione.dovrebbe comunicare a Israele i nomi deglisenza vita giovedì mattina. Secondo le stime, dovrebbero essere 9 glisenza vita dei 33 previsti dalla lista.