Hacker filorussi contro siti italiani

10.20 Diversiwebcolpiti da attacchi Ddos (Distributed Denial of Service). Rivendicano gliNoName057(16), come risposta alle parole del Presidente Mattarella su Russia e Terzo Reich. Il Ddos nega l'accesso alle pagine deicolpiti. Interessati tra gli altri quelli degli scali milanesi di Linate e Malpensa,di aziende di trasporto blico locale, dei porti di Taranto e Trieste. Effetti nulli e problema in via di mitigazione, comunica l'Acn, Agenzia per la cybersicurezza nazionale