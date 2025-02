Anteprima24.it - Hackathon sulla Valorizzazione del Patrimonio Locale: un grande trionfo per l’innovazione sannita

Tempo di lettura: 4 minutiLo scorso fine settimana si è concluso con enorme successo l’del”, organizzato da SEI Sannio con il supporto di Sannio Valley e DiCo – Digital & Contemporary Art. L’iniziativa ha coinvolto oltre 30 giovani tra i 16 e i 35 anni, tra studenti, professionisti e startupper, supportati da un team di più di 10 mentor e valutati da una giuria composta da esperti provenienti dal mondo scolastico, universitario e imprenditoriale. L’evento ha rappresentato il terzodel programma “Benevento BOOST – Il tuo passaporto per restare”, una programmazione annuale co-finanziata da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale per la presentazione e lo sviluppo di proposte progettuali rivolte all’orientamento dei giovani verso la cultura d’impresa, che vede come capofila i Comuni di Benevento e di Apollosa.