Gyasi fra luci e ombre. Esposito almeno ci prova

SILVESTRI 5.5 – Ritrova la serie A dopo quasi un anno esatto, non ha colpe sul primo gol, sbaglia invece la respinta sul secondo che di fatto chiude la partita. Si riscatta parzialmente nel recupero evitando il poker e la doppietta personale di Thauvin. DE SCIGLIO 6.5 – Altraconcreta, grande salvataggio in avvio di ripresa e ottima chiusura nel finale. Si fa vedere anche in fase di spinta. GOGLICHIDZE 6.5 – Concede una sola occasione a Lucca in avvio, sprecata dall’attaccante dell’Udinese, poi lo controlla bene. CACACE 6.5 – Si fa anticipare di una frazione di secondo da Ekkelenkamp in occasione del gol dell’Udinese, eppure interpreta con buona attenzione, aggressività e spregiudicatezza il ruolo di terzo di difesa. Sue un paio di discese palla al piede che hanno messo in difficoltà la retroguardia friulana.