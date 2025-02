Amica.it - Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz, gita tra migliori amiche nella natura

Leggi su Amica.it

Un’escursione trasulle colline che circondano Los Angeles, tra grandi sorrisi e selfie: l’amicizia traè più forte che mai dopo quasi trent’anni, e le due attrici hanno passato una giornata insieme immerse, per celebrarla.insulle colline di Los AngelesA condividere la foto è stata, uno scatto che fa parte di un carosello «cose che mi danno gioia negli ultimi tempi». E nell’elenco c’è appunto «una passeggiatacon due delle mie», e poi i frutti del suo giardino, i figli Apple e Moses, il marito Brad Falchuk.L’attrice di Charlie’s Angels e il premio Oscar, entrambe 51enni, sonodagli anni Novanta, e da decenni ormai sono una la spalla dell’altra. Ad avvicinarle moltissimo è stata, nel 2008, la morte del padre di, come lei stessa ha raccontato nel 2012 in un’intervista ad Harper’s Bazaar.