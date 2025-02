Lanazione.it - Gubbio, striscia positiva. Nel segno di Tommasini

È il miglior periodo della stagione per il, che dopo un inizio tormentato ha finalmente inanellato una buona serie di risultati utili consecutivi. Tra i protagonisti di questo break positivo dei rossoblù c’è sicuramente Christian, che da quando è arrivato Fontana in panchina ha trovato nuova vita, come tutta la squadra. Ne aveva parlato anche il diesse Degli Esposti nel post gara dell’ultimo match contro il Pineto: "è un giocatore forte e lo ha dimostrato anche in passato, è un ragazzo che anche in questa sessione di mercato ha avuto richieste, ma soprattutto Christian è un ragazzo sensibile che ama il proprio lavoro. Nella prima parte di stagione era il primo a essere dispiaciuto per il proprio rendimento, per cui in questo momento si sta allenando con continuità e sta facendo quello che è nelle sue capacità, aiutato da un gruppo che ora sta costruendo e lo sta mettendo nelle condizioni di finalizzare meglio".