GTA 6 potrebbe consentire di creare esperienze di gioco personalizzate come Roblox e Fortnite

GTA 6avere un sistema di creazione disimile a quello di. Secondo un nuovo report, Rockstar Games ha incontrato alcuni dei principali creatori di questi titoli per esplorare la possibilità di integrare strumenti di personalizzazione avanzati nel suo prossimo.Grazie a VGC scopriamo che il team di sviluppo americano si è posto l’obiettivo diai giocatori di modificare il mondo del sesto capitolo di Grand Theft Auto creando i propri contenuti, dando vita in questo modo aduniche all’interno del.Questa mossa non sorprenderebbe se confermata, visto che Rockstar Games ha già dimostrato interesse per la personalizzazione acquistando nel 2023 CFX.RE, il gruppo responsabile delle mod più popolari di GTA 5 e Red Dead Redemption 2.