Ilrestodelcarlino.it - Grottazzolina adesso vede la salvezza: "Era difficile pensarlo qualche mese fa"

Alla fine arriva un punto di platino per la Yuasa Batteryche da Cisterna allunga ancora sull’ultima piazza di Monza, ora distante cinque punti. Mancano due sole gare al termine della stagione regolare per la Yuasa con Monza che domenica è chiamata in causa a Perugia esattamente prima della gara interna di Grotta con Piacenza. Insommapensare ad un ribaltone anche perché la gara di Cisterna ha detto che la Yuasa migliora sempre il risultato maturato nella gara di andata, in questo girone di ritorno. Anche con Cisterna è arrivato un punto su un campo decisamente molto ostico, in rimonta con un quarto parziale vinto sul filo di lana e la voglia di reagire al massimo anche nei momenti difficili. Ecco l’analisi di coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara: "Lo avevamo detto che era un campoe che dovevamo provare aa migliorare la gara dell’andata, ci siamo riuscito anche sopportando il fatto che Cisterna ci toccava e difendeva molto.