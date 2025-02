Sport.quotidiano.net - Grinta Lube, vince ma con fatica. Biancorossi in trionfo al terzo set

Leggi su Sport.quotidiano.net

cucine civitanova 3 prisma taranto 1 CucineCivitanova: Chinenyeze 11, Gargiulo 8, Loeppky 9, Boninfante 3, Lagumdzija 3, Bottolo 20, Balaso (L), Poriya, Nikolov 2, Dirlic 17, Podrascanin 1, Orduna. N.E. Bisotto e Tenorio. All. Medei Gioiella Prisma Taranto: Held 10, D’Heer 9, Gironi 15, Lanza 10, Alonso 9, Zimmermann 1, Rizzo (L), Luzzi, Alletti 1, Hofer 1, Fevereiro 1, Hopt 1. N.E. Balestra e Paglialunga. All. Boninfante Arbitri: Vagni (Pg) e Pozzato (Bz) Parziali: 17-25 (25’), 25-11 (21’), 26-24 (31’), 25-22 (32’) Note: spettatori 1748;battute sbagliate 17, ace 5, muri 16, ricezione 52% (perfetta 21%), attacco 49%; Gioiella bs 16, ace 6, muri 8, 47% (19%), 41%. CIVITANOVA Laha fatto tredici. In rimonta Civitanova si aggiudica il posticipo della terz’ultima di regular season, superando 3-1 Taranto.