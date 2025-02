Laverita.info - Grazie al Pnrr stanno devastando il verde pubblico

Sei milioni di alberi da piantare in città perlopiù a guida Pd: il progetto Draghi per «salvare il territorio dal cambiamento climatico» ha prodotto solo abbattimenti massivi e ripiantumazioni flop. Con la compiacenza dell’Ue.Altro che boschi urbani: la giunta capitolina ha segato pini a iosa su parere di «esperti» Ma i numeri di questa ecatombe non sono stati ancora resi pubblici. Esposto della Lega.L’agronomo di fama internazionale Daniele Zanzi: «privando figli e nipoti di un servizio ecosistemico cruciale, un abbaglio clamoroso. Urgono interventi concreti, non ideologici. Milano e Roma le città messe peggio».Lo speciale contiene due articoli