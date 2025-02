Europa.today.it - Grandolfo replica nel finale a Rolando: parità tra Monopoli e Team Altamura

Leggi su Europa.today.it

Termina inil derby pugliese tra. La sfida andata in scena allo stadio Veneziani è terminata 1-1, con i biancoverdi che vengono staccati in classifica dall'Audace Cerignola (vittoriosa sulla Turris per 5-1).Al 27' i padroni di casa hanno avuto l'opportunità di.