Grande Fratello Vip l'eliminato del 17/02: le percentuali

AGGIORNAMENTO:della 31esima puntata delè Alfonso D’Apice. L’ex volto di Temptation Island è stato salvato solo dal 9.95% (Shaila 22.42%, Iago 18.75%, Chiara 18.43%, Amanda 15.70%, Giglio 14.75%).Chi saràalnella puntata di lunedì 17 febbraio 2025? Tramite i sondaggi si può intuire come starebbe andando avanti questo nuovo televoto, che vede in sfida Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Giglio, Amanda Lecciso. La prima è finita in automatico in sfida tramite una catena di salvataggio, la presenza degli altri concorrenti è dovuta alle nomination della 31esima puntata. Ma vediamo ora insieme quali sono ledei sondaggi. Trovate il nostro a fine articolo, dove è possibile indicare chi vorreste salvare.