Donnapop.it - Grande Fratello, tragedia sfiorata per un ex concorrente: incidente stradale terribile, vivo per miracolo, ecco chi è

Un exdelè rimasto vittima di un; per fortuna, nonostante tutto, per lui non ci sono state gravi conseguenze.Protagonista di questa triste storia a lieto fine è Luca Salatino, che ha partecipato alnell’edizione vinta da Nikita Pelizon. L’exdel reality, nonché ex tronista di Uomini e Donne, è stato coinvolto in un bruttoin macchina. L’annuncio è arrivato proprio via social. Ma come sta oggi?Exdelvittima di unTramite Instagram, l’exdelha pubblicato le foto della su auto, distrutta a seguito dello schianto. Le immagini sono state accompagnate da alcune dichiarazioni a caldo sullo stato di salute del protagonista di questa vicenda.