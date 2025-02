361magazine.com - Grande Fratello: stasera un televoto che cambierà tutto! Chi sarà costretto ad abbandonare la casa?

Tensioni alle stelle, alleanze in frantumi e un’imprevista visita che scuoterà un inquilino. Il destino dei concorrenti è in gioco, tra colpi di scena, risate e lacrime non previsteNuovo appuntamento con il, e questa sera l’atmosfera è più tesa che mai. In prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini, con la sua solita verve, è pronto a svelare il verdetto del. La domanda è una sola: chi dovrà fare le valigie e lasciare la? I concorrenti a rischio sono tanti, ma Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio,Iago e Shaila devono stare con il fiato sospeso. Chiil preferito dal pubblico e chi, invece, dovrà dire addio alla competizione?I 5 mesi di convivenza hanno trasformato lain un campo di battaglia, con i concorrenti divisi in due gruppi, ormai inconciliabili.