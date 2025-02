Lapresse.it - Grande Fratello stasera in diretta: attesa per il televoto, le anticipazioni

Allunedì 17 febbraio su Canale5 va in onda ladella 32esima puntata. Cresce quindi l’per il verdetto del, che decreterà chi dovrà abbandonare la casa tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila. Ecco qualche anticipazione sulla puntata.Le tensioni nella CasaDopo cinque mesi di convivenza, i concorrenti sono ormai divisi in due gruppi contrapposti, tra tensioni crescenti e alleanze in bilico. Ci sarà spazio anche per un’emozionante sorpresa per Stefania, che sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni scontri con i ragazzi più giovani. Per lei, una visita speciale: la sua migliore amica, Anna Pettinelli, pronta a darle tutto il suo supporto. Anche alcuni inquilini a rischio eliminazione riceveranno sorprese dai loro cari.