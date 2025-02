Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo duro contro Tommaso e Mariavittoria: “Hanno paura di esporsi, zero personalità!”

Clima non tanto disteso all’interno della Casa delche in questi giorni ha vistoMinghetti in contrasto con alcuni sui compagni di avventura.In particolare, la fidanzata diFranchi, ha parecchio discusso conSpolverato, Shaila Gatta e Alfonso D’Apice (che più volte le ha attribuito esclamazioni poco carine).Ieri pomeriggio la Minghetti si è confidata con Chiara Cainelli ammettendo:Non è un bel clima, soprattutto perché ci sono delle persone a cui mi sono affezionata e mi dispiace che manco ci diciamo “Buongiorno“. Ma anche con Alfonso, mi dispiace. Io poi, nel beauty con Amanda, ho provato a dirgli quello che volevo dirgli in termini più carini e calmi, io gli ho detto come gli auguro di continuare però lo vedo inasprito. Io per il tuo comportamento ho pianto.