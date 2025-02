Superguidatv.it - Grande Fratello, lo scontro tra Federico e Alfonso: “hai un atteggiamento insolente” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nella casa delscoppia un accesso confronto tra. Cosa è successo tra i due?vs: “da quando stai con Chiara sei cambiato”Nell’ultima settimanahanno avuto un duro battibecco dopo le parole dell’ex concorrente di Temptation Island contro Stefania Orlando.condecisione ha preso le difesa della conduttrice facendo notare il comportamentodi. I due in diretta hanno avuto un duro faccia a faccia. “Hai unstrafottente, non le sai tutte. Quando sono entrato non eri così, da quando stai con Chiara stai facendo una persona diversa, stai imitando Lorenzo, ma non lo sei” – dicedimostrando coraggio e carattere.L’ex fidanzato di Federica replica: “mi dispiace solo che ti agiti, puoi parlare in modo tranquillo.