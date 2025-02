Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della trentaduesima puntata: per Stefania arriva la sorpresa della “agguerrita Anna Pettinelli”

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuovadel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio di Rebecca Staffelli nelle vesti di esperta del web e di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici in quelli di opinioniste, pronte a dare la loro schietta opinione su quanto accade quotidianamente nella Casa più spiata d’Italia.Dopo l’elezione di Lorenzo Spolverato come primo finalista di questa lunga edizione, che terminerà tra circa un mese, questa sera nuovi colpi di scena attendono gli inquilini, a cominciare dall’eliminazione di uno tra Alfonso D’Apice, Luca Giglioli, Amanda Lecciso, Iago Garcia e Shaila Gatta.Ecco tutte lein merito a ciò che accadrà questa sera tratte dal comunicato ufficiale:Questa sera l’importante verdetto del televoto.