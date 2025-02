Tvzap.it - “Grande Fratello”, la rivelazione di Lorenzo sul concorrente fa scoppiare lo scandalo: “Esce e se ne va”

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,anticipa il nome dell’eliminato: scoppia il caos. Anche quest’anno Mediaset ha scelto di puntare su una edizione molto lunga del. Il reality show è cominciato a metà settembre e andrà avanti ancora per almeno un mese e mezzo. La puntata conclusiva di questa 18esima edizione del reality show dovrebbe essere in programma entro fine marzo, tra il 24 o il 31. Nel frattempo è stato scelto il prima finalista, ovveroSpolverato, il quale in queste ore avrebbe fatto unaparticolare su uno dei concorrenti, facendolo. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, chi sarà il prossimo eliminato: i risultati dei sondaggiLeggi anche: “”, outing improvviso sul vippone senza volerlo: cosa si scopreLeggi anche: “”, San Valentino rovinato nella casa: cos’è successoLeggi anche: “”,e Helena faccia a faccia: l’atmosfera è bollente“”,anticipa il nome dell’eliminato: scoppia il caosCaos fuori dalla casa dela poche ore dalla nuova puntata, condotta da Alfonso Signorini.