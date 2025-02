Isaechia.it - Grande Fratello, due nuovi scivoloni per Zeudi Di Palma: ecco cos’ha detto su Salerno e su “quelli come Mattia”

Leggi su Isaechia.it

DueperDiin queste ore hanno parecchio fatto mormorare il web.La Miss Italia ieri sera, ritrovandosi in camera da letto con Amanda Lecciso, Stefania Orlando eFumagalli ha perfino tirato in ballo Enzo Paolo Turchi. Ad iniziare il discorso è stata la pugliese che ha costatato, rivolgendosi a:A te non ti si può raccontare un segreto. Mamma mia, Gesù Santo.In quel momento l’intervento della Miss Italia:Manon ha segreti. Mi credi? Allora, tutti i miei amici che sono, hanno la lingua lunga. No vabbè, maschi non etero hanno la lingua lunga. Lui è tipo Enzo Paolo che non riesce a tenere un cecio in bocca. Lui è venuto qua.Pronta la replica in primis di:Cosa vuol dire “tuttiche sono tuttime?”. Hai precluso “tuttime” e poi hai tirato fuori Enzo Paolo.