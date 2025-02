Metropolitanmagazine.it - “Grande Fratello” anticipazioni del 17 febbraio: una sorpresa per Stefania Orlando

nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 17su Canale 5.il televoto del 17Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Alfonso, Amanda, Chiara,Giglio, Iago e Shaila? I 5 mesi di convivenza all’interno della Casa stanno mettendo a dura prova i concorrenti che, ormai, sono divisi in due gruppi molto faziosi e apparentemente inconciliabili. Riusciranno a ritrovare un equilibrio?Spazio anche a una dolceperche, negli ultimi giorni, è in crisi per alcune discussioni con i ragazzi più giovani.