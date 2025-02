Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni 17 febbraio: chi uscirà, i sondaggi, il nuovo finalista, sorpresa per Stefania

Leggi su Movieplayer.it

Cosa succederà nella puntata di stasera del? Previsiti due televoti, uno eliminatorio e l'altro per il, Anna Pettinelli entrerà nella Casa: tutte le. Puntata numero 32, stasera su Canale 5, per il, che dovrà fare qualcosa per rimediare all'emorragia di ascolti dello scorso giovedì, quando si è scontrato con Sanremo. Dallesappiamo che la Casa perderà un inquilino in questo lunedì 17, perchè il televoto ancora aperto è eliminatorio. Chi lascerà ilstasera? Cosa dicono iGiovedì sono stati in 6 a finire in nomination, adesso uno tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila dovrà abbandonare la Casa. Ipubblicati suForum Free restituiscono al momento questi risultati: Amanda Lecciso 33,16% Iago .