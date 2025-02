Davidemaggio.it - Grande Fratello 18: arriva Anna Pettinelli per una sorpresa a Stefania

Anticipazioni trentaduesima puntata di lunedì 17 febbraio 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la trentaduesima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centro della serata il verdetto del televoto che stabilirà il nuovo eliminato: chi dovrà abbandonare il reality tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila?Tra i temi principali la suddivisione della Casa in due gruppi ben distinti e in apparenza inconciliabili. Riusciranno a trovare un equilibrio?Spazio anche alle sorprese, a cominciare da una perche, negli ultimi giorni, è un po’ in crisi per alcune discussioni con gli inquilini più giovani. A darle man forte arriverà la sua migliore amica: la prof di Amici